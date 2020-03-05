‘Vatan ve Bayrak’ yürüyüşü

Yürüyüş, Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Kültür Sarayı önünden başladı. Menderes Bulvarı’ndan Çereşe istikametine çıkan binlerce kişi bayrakları ile Mehmetçiğe destek verdi, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Her şey vatan için” sloganı attı. Belediye hizmet binası önünde son bulan yürüyüşte yaklaşık 300 metrelik bayrak açıldı. Yaklaşık 8 kilometre mesafede yapılan yürüyüşe Demirci Akıncıları motosiklet kulübü ve Demirci Off-Road ekibi de konvoy yaparak destek verdi.