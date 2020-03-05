BİST110.785-0,38EURO6,77-0,03USD6,080,01ALTIN320,16-0,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Vatan ve Bayrak’ yürüyüşü
    ABONE OL
    05.03.2020 - 00:03 |

    ‘Vatan ve Bayrak’ yürüyüşü

    Manisa’nın Demirci ilçesinde binlerce kişi, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için ‘Vatan ve Bayrak’ yürüyüşü düzenledi.

    ‘Vatan ve Bayrak’ yürüyüşü

    Yürüyüş, Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Kültür Sarayı önünden başladı. Menderes Bulvarı’ndan Çereşe istikametine çıkan binlerce kişi bayrakları ile Mehmetçiğe destek verdi, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Her şey vatan için” sloganı attı. Belediye hizmet binası önünde son bulan yürüyüşte yaklaşık 300 metrelik bayrak açıldı. Yaklaşık 8 kilometre mesafede yapılan yürüyüşe Demirci Akıncıları motosiklet kulübü ve Demirci Off-Road ekibi de konvoy yaparak destek verdi. 

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    Göçmenlere sert müdahale

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    Sıradaki Haber