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    HaberlerEge Haberleri Vatandaş sağlığı için kontroller arttı
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    28.03.2020 - 00:01 |

    Vatandaş sağlığı için kontroller arttı

    Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak için gıda işletmeleri, marketler, ganyan bayi, kargo firmaları gibi yoğun kullanılan işletmelerde denetlemelerini artırdı.

    Vatandaş sağlığı için kontroller arttı

    Market yöneticilerine bilgilendirmede bulunan Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, “İçerden müşteri çıkmadan başka müşterinin alınmaması konusunda uyarı yaptık” dedi.

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