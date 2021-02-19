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    19.02.2021 - 07:00 |

    Vatandaş ve esnafa maske, dezenfektan

    Kuşadası Belediyesi, pandemi kapsamında son olarak 50. Yıl Caddesi ile Bahçearası Sokak’ta faaliyet gösteren esnafa ve vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırdı.

    Vatandaş ve esnafa maske, dezenfektan

    Kuşadası Belediyesi, pandemi kapsamında son olarak 50. Yıl Caddesi ile Bahçearası Sokak’ta faaliyet gösteren esnafa ve vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırdı. Başkan Ömer Günel, “Bu salgını ancak kurallara harfiyen uyarak atlatabiliriz. Vatandaşlarımızdan gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

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