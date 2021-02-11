11.02.2021 - 00:02 |
Vatandaş yıkım kararına tepki verdi
Karaburun’a bağlı Bozköy’de bulunan ve ilçenin simge yapıları arasında yer alan, tarihi cami için yıkım kararı verilmesi vatandaşların tepkisini çekti.
30 Ekim 2020’de Sisam adası açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 130 yıllık tarihi caminin ön bahçeye bakan dış duvarında çatlak meydana gelmişti. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “İbadete kapatılan caminin tarihi özelliğinin korunarak güçlendirilmesini istiyoruz, bu yöndeki görüşümüzü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ilettik” dedi.