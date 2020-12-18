Vatandaşa dokunan proje

Ege Bölgesi’nde klinik psikolog yetiştiren tek vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm İzmirlilerin birebir hizmet alabileceği Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) açtı. Merkezin tamamen üniversite imkanlarıyla kurulduğunu söyleyen İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir’e katkı sağlayan, ihtiyaçları karşılayan, vatandaşa dokunan projeler üretmeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Üniversitemizin misyonu ve İzmir’in tamamı bizim kampüsümüzdür diyerek uygulamaya başladığımız Kampüsİzmir konseptinin temeli de budur. Merkezimiz, yetkin ve alanında uzman klinik psikologlar yetiştirmemize büyük katkı sağlayacak, diğer yandan da halka nitelikli ve uygun koşullarda danışmanlık hizmeti sunulmasını sağlayacak” dedi.

Herkes faydalanabilir

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, “Nitelikli psikolojik danışma hizmetlerinin kısıtlı ve oldukça maliyetli olduğunu düşünürsek, merkezimiz sayesinde vatandaş kolaylıkla bu hizmete ulaşabilecek. İhtiyaç duyulan tüm desteği de rektörlük olarak sağlayacağız” diye konuştu. Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Meral Öğütçü de, “Üniversitemizde, yüksek lisans yapan psikologlar birebir görüşmeler yapacak. Alanında uzman akademisyenlerle, görüşmeler hakkında değerlendirmelerde ve fikir alışverişlerinde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

Randevulu sistem

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Balçova’daki kampüsünün yanında faaliyete geçen Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, yaklaşık 300 metrekarelik alanda hizmet verecek. 3 görüşme odası, seminer salonu ve özel bekleme alanlarının bulunduğu merkez, İEÜ Rektörlüğü’ne bağlı olacak. Yüksek lisans eğitimi gören 15 psikoloğun yanı sıra kadrolu klinik psikoloğun da yer aldığı merkezde, vatandaşların talep etmesi durumunda İEÜ’deki akademisyenler de danışanlarına hizmet verecek. Randevu, 0232 488 82 17 numaralı telefon aranarak alınabilecek.