Vatandaşa ekmek

Söke Belediye, kendi arazilerinde tarımsal üretim yapıp ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Başkan Levent Tuncel’in talimatıyla belirlenen üretime uygun alanlarda ilk olarak 70 dönüme buğday ekildi. İhtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz gıda ulaştırmak için projeyi başlattıklarını belirten Başkan Levent Tuncel, “Buradan elde edilecek buğdayı un haline getirerek ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız” dedi.