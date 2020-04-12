12.04.2020 - 00:02 | | SEYFİ GÜL
Vatandaşa erzak hastaneye buzdolabı
İzmir’in Foça İlçesi’nde yaptığı başta anaokulundan üniversiteye her seviyede okullar ve sosyal tesisler olmak üzere yüzlerce hayır faaliyetiyle tanınan Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı koronavirüs salgınındaki sıkıntıları paylaşmak için hem vatandaşlara hem kurumlara yardım elini uzattı.
İhtiyacı olan vatandaşlara gıda kolileri dağıtan vakıf Foça Devlet Hastanesi’nin mini buzdolabı, çamaşır ve kurutma makinası ihtiyaçları ile sağlık çalışanlarının kullanımı için temin ettiği maskeleri yetkililere teslim etti.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.