Vatandaşa, maske kullanın çağrısı yaptı

TURGUTLU Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazartesi Pazarı’nda esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Pazarın üç noktasına el dezenfektanları da kuruldu.

Başkan Akın, “Bütün vatandaşlarımızın en başta evlerinden çıkmamalarını, eğer çıkmak zorundalarsa da mutlaka maske kullanmalarını önemle hatırlatıyorum” diye konuştu.