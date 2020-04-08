08.04.2020 - 00:01 |
Vatandaşa, maske kullanın çağrısı yaptı
TURGUTLU Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazartesi Pazarı’nda esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Pazarın üç noktasına el dezenfektanları da kuruldu.
Başkan Akın, “Bütün vatandaşlarımızın en başta evlerinden çıkmamalarını, eğer çıkmak zorundalarsa da mutlaka maske kullanmalarını önemle hatırlatıyorum” diye konuştu.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.