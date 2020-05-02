02.05.2020 - 00:02 |
Vatandaşa pazarda 3 ton soğan dağıtıldı
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, koronavirüs önlemleri kapsamında, esnafa yönelik açıkladığı destek paketinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşı da unutmadı. Üzerinde “Germencik Halkının Hediyesidir” yazılı yardım kolilerinin dağıtımına başlayan ekipler, üreticiden alınan 3 ton soğanı da pazar girişlerinde ücretsiz dağıttı.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.