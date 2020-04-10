10.04.2020 - 00:03 |
Vatandaşı, bilinçli olmaya davet etti
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen’de kurulan pazaryerini ziyaret etti, koronavirüsle mücadele kapsamında maske dağıttı ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konularında bilinçli olmaya davet etti.
Başkan Aksoy, “Pazaryerlerimizin giriş noktalarında oluşturduğumuz dezenfekte masalarında vatandaşlarımıza ateş ölçümü de yapıyoruz” dedi.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.