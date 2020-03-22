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    HaberlerEge Haberleri Vatandaşı mağdur eden cezalandırılır
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    22.03.2020 - 00:09 |

    Vatandaşı mağdur eden cezalandırılır

    Vatandaşı mağdur eden cezalandırılır

    170’den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınına yönelik önlemler artırılırken, İzmir’de de Büyükşehir, altyapıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili kurumları uyardı. Genel Sekreter Buğra Gökçe, hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarda tüm önlemlerin sıkı bir şekilde alınmasını ve doğrudan vatandaşı ilgilendiren durumlara acil müdahale edilmesini istedi.

    İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Gaz, Gediz Elektrik, Türk Telekom, TEİAŞ, BOTAŞ, İzmir Jeotermal gibi enerji ve altyapı şirketleriyle internet sağlatıcı özel şirketlere gönderilen yazıyla şu uyarılarda bulunuldu:

    “Bilindiği üzere Covid-19 virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlandığından, vatandaşlarımızın sağlıklı ve steril ortamda yaşam sürdürülebilmeleri adına altyapı çalışması yapan tüm kurumların da çalışmalarında gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarınızda tüm önlem ve tedbirlerin sıkı bir şekilde alınması, direkt vatandaşlarımızı etkileyen durumlara bekletilmeden acil olarak müdahale edilmesi ve mümkün olduğunca çalışmaların asgari oranda yürütülmesi, aksi takdirde müdürlüğümüzce en ağır cezaların uygulanacağının bilinmesi hususunda gereğini önemle ve acilen rica ederiz.”

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