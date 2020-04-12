12.04.2020 - 00:03 |
‘Vatandaşımıza bir telefon kadar uzağız’
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İçişleri Bakanlığı’nın 31 ili kapsayan ve İzmir’in de içerisinde yer aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, dün gece yarısı kişisel sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoyla hemşehrilerine seslendi.
Vatandaşlarının telaş etmemeleri gerektiğini belirten Başkan Acar, kaymakamlık, emniyet, jandarma ve belediyenin vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi, “Size bir telefon kadar uzağız” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.