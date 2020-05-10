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    HaberlerEge Haberleri Vatandaşın içi rahat olsun...
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    10.05.2020 - 00:01 |

    Vatandaşın içi rahat olsun...

    Koronavirüs salgınyla birlikte İçişleri Bakanlığı kararıyla kapatılan berber ve kuaförler, yarın kepenk açıyor. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, belediye ekipleri de esnafa, hijyen çalışmaları konusunda destek veriyor.

    Vatandaşın içi rahat olsun...

    Menderes Belediyesi tarafından kurulan özel ekip, dezenfektsayon işlemleri yapıyor. İlçedeki toplam 100 işletmede hijyen çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Vatandaşın da esnafın da içi rahat olsun” dedi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilçedeki işletmelerde, periyodik olarak dezenfeksiyon işlemleri ve denetimler yapacaklarını, maske desteği vereceklerini açıkladı.

    Yeni dönem başlıyor

    Narlıdere Belediyesi de 100’ün üzerinde işyerini dezenfekte etti. “Pazartesi gününden itibaren salgın sürecinde yeni bir döneme giriliyor” diyen Başkan Ali Engin, “Hazır olma açısından tüm berber ve kuaförlerimizi ilaçladık ve müşterilerin kullanımına hazır hale getirdik. Kurallara uyulmasını önemle rica ediyoruz” dedi.

    Çalışmalar sürecek

    Seferihisar’da ise Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyip esnafa gerekli her türlü desteğin verileceğini belirtti. Uyulması gereken hijyen kuralları konusunda konuşan Yetişkin, “Riski en aza indirmek adına çalışmalarımıza periyodik olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
    Ödemiş’te de belediye ekipleri berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Başkan Mehmet Eriş, “Esnafımızın bu süreçte yanında olmak üzere meslek odalarıyla işbirlği yapıyoruz. Zor günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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