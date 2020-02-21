21.02.2020 - 00:02 |
Vatandaşlar istedi leylek yuvası yapıldı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir açılışta denk geldiği Selim Bugaç’ın leylekler için yuva yapılması istediğini kırmadı, ekipleri harekete geçirdi.
Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kemal Sunal Parkı’nda leylekler için çalıdan yuva yapılıp, yaklaşık 15 metre yüksekliğinde direğin üzerine konumlandırıldı.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.