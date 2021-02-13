Vatandaşlar, nergis sürpriziyle şaşırdı

Üç ayların başlangıcı ve Sevgi Haftası nedeniyle Bergama Belediyesi, nergis çiçeği dağıttı, vatandaşlara sevgi dolu günler temennisinde bulundu. Mis gibi kokusuyla sevgi ve muhabbetin sembolü haline gelen çiçekleri gören vatandaşlar, sevinçlerini gizleyemedi, belediyeye teşekkür etti. Başkan Hakan Koştu da, “Üç ayların ve Sevgi Haftası’nın tüm hemşerilerimize sağlık, muhabbet ve sevgi getirmesini diliyorum” dedi.