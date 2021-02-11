Vatandaşlara seslendi: Kanallara çöp atmayın

Başkan Ergün, “Metrekareye ortalama 90 kilogram civarı yağış düştüğü açıklandı. Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz, hemen teyakkuza geçti, hemşerilerimizin can ve mal kaybı yaşamaması için büyük gayret sarf etti. Ekiplerimiz, dere yatakları, mazgallar ve sulama kanallarında taşkın yaşanmaması için çalışmalarını cansiperane bir şekilde yürüttü. Çok şükür büyük çaplı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan bu afattan alnımızın akıyla çıktık. Bu bağlamda vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Dere yataklarına, kanallara ve ızgaralara lütfen çöp atmayın. Bunlar tıkanmalara ve bu tür şiddetli yağışlarda taşkınlara neden oluyor” diye konuştu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, şehirler arası otobüs terminalinde faaliyet gösteren marke ve işyerlerini denetledi. Etiket ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.



Meclis’te gündem sel



AK Parti İzmir Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir’de meydana gelen, sel ve su baskınları sonucu yaşanan olumsuzlukları TBMM’ye taşıdı. İzmir’in kronolikleşmiş altyapı sorunu olduğunu vurgulayan Kırkpınar, “Belediyelerin bu tür doğal afetlerde oluşabilecek zararı en aza indirmek için kademeli olarak çalışma yapması gerekiyor” dedi.



Yaşam normale dönüyor

İzmir’de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde mağdur olan Menderesli vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Menderes Belediyesi ve İZSU ekiplerinin ortak çalışmasıyla hasar gören su boruları yenilendi, evlerini su basan vatandaşlara yardım eli uzandı. Zarar gören evlerde temizlik ve bakım işleri Menderes Belediyesi’nce yürütülmeye başlandı. Olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Bu süreci el birliğiyle hep beraber atlatacağız” dedi.