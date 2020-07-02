Vefa grubuna teşekkür

Kaymakamlığın ‘Teşekkür Belgesi’ni ve çeşitli hediyeleri takdim eden Doğan, “Gece gündüz, hafta sonu demediniz ihtiyaçlara koştunuz. Merkezefendimizde o dönemde vakaya rastlanmadı. Bu anlamda sizlere teşekkür etmek istiyoruz” dedi.