02.07.2020 - 03:05 |
Vefa grubuna teşekkür
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, koron virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşa yardımcı olmak amacıyla kaymakamlık ile birlikte oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’nda başarılı çalışmalara imza atan personelini ödüllendirdi.
Kaymakamlığın ‘Teşekkür Belgesi’ni ve çeşitli hediyeleri takdim eden Doğan, “Gece gündüz, hafta sonu demediniz ihtiyaçlara koştunuz. Merkezefendimizde o dönemde vakaya rastlanmadı. Bu anlamda sizlere teşekkür etmek istiyoruz” dedi.