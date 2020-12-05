Vefakar evlat!

Çanakkale’de, evlatlık olduğunu öğrendikten 5 ay sonra geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olan Elif Kalfa (22), 2 yıldır Bursa’da gördüğü fizik tedavi sayesinde önce oturmaya, ardından da cihazlar yardımıyla yürümeye başladı. Evlatlık olarak verildiği ailesini sevdiğini ve yaptıkları fedakarlıkların karşılığında hızla iyileşmek istediğini söyleyen Kalfa, “Kazadan önce kozmetik ürünleri satışı yapan bir firmada yöneticiydim. Bugün hayalim, yürümeye başladıktan sonra ailemi de alarak Çanakkale’ye dönmek. Böyle bir ailem olduğu için çok şanslıyım” dedi.

Kalfa, anne ve babasının yaşı ileri olduğu için iyileşip, onlara bakmak istediğini dile getirdi.

Kaza anını da anlatan Kalfa, “Arkadaşımın kullandığı araçta Çanakkale’den eve dönerken Özbek rampasında kaza yaptık. 10 takla attık. Emniyet kemerim takılı değildi. Göğsümden aşağısını hissetmiyordum. Ameliyattan 10 gün sonra fizik tedaviye başladım. Doktorlar artık bu hayata alışmam gerektiğini söyledi. Bu şekilde yaşayamazdım. Annemle babam benden önce bir çocuklarını kaybetmiş. Onun yerine beni evlatlık almışlardı. Ailem için hayata tutunmaya çalıştım” diye konuştu.