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    HaberlerEge Haberleri Vega’nın dış cephe bakımına Ademsan Makine imzası
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    22.10.2020 - 00:01 |

    Vega’nın dış cephe bakımına Ademsan Makine imzası

    Folkart’ın, İzmir’in yıldızını daha da parlatacak son projesi Folkart Vega’da inşaat tüm hızıyla sürüyor.

    Vega’nın dış cephe bakımına Ademsan Makine imzası

    Kat kat yükselen projenin dış cephe temizlik ve bakım sistemlerinin üretimine yönelik sözleşme de imzalandı. Ademsan Makine ile yapılan anlaşmayla cephe temizlik ve bakım makinelerini 2021 yılı içerisinde teslim edecek imzalandı. Özel çözümler sunan Ademsan Makine projeye uygun dış cephe temizlik ve bakım sistemi uygulayacak.

    En büyüğü 136 metre yükseklikte 38 kat olan toplam 4 bloktan oluşan Folkart Vega, 20 bin 715 metrekarelik alanda 843 konut ile 53 ticari alana ev sahipliği yapacak.

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