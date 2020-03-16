Vekillere itfaiyeciler için mektup yazdı

İtfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için verdiği yasa teklifi hazırlayan, ancak şu aşamada umduğunu bulamayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konunun peşini bırakmıyor. 589 milletvekiline ayrı ayrı mektup yazan Sertel, itfaiyecilerin haklı beklentilerine dikkat çekti, bu konuda bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Sertel, “İtfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için mücadele ediyorum. Destek bekliyorum” dedi. CHP İzmir Milletvekili, yazdığı mektupta şu vurguyu yaptı:

‘Bu sınıfa sığmıyor’

“Emniyet Teşkilatı, Jandarma Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Din Hizmetleri vs. 657 sayılı kanuna göre ayrı bir sınıf olarak kabul edilip, özlük haklarını da bulundukları sınıfa göre alırken itfaiyeciliğin büro ve benzeri hizmetlerin yer aldığı ‘Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na sığmadığı açıktır.”