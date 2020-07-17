Velayet savaşı bitiyor

Yargıtay tarafından velayeti baba Tsakiridis’e verilen 4 yaşındaki Melis ile ortadan kaybolan Güneş’e sevindirici haber Anayasa Mahkemesi’nden geldi. AYM, küçük kızın babasına iade edilmesi kararının, ‘Anayasanın 20’nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlali’ olduğuna karar verdi. Karar üzerine yeniden görülecek davada, yerel mahkemenin, AYM’nin kararının aksi karar verme hakkı bulunmuyor. l DHA