17.07.2020 - 00:02 |
Velayet savaşı bitiyor
2014 yılında İzmir’de Dilek Güneş ile evlenen Yunan Georgios Tsakiridis’in, 2016 yılında verdiği izinle, kızıyla birlikte Selanik’ten Türkiye’ye gelen ve geri dönmeyip boşanmak isteyen eşi Güneş’e yönelik çocuk kaçırma iddisıyla açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Yargıtay tarafından velayeti baba Tsakiridis’e verilen 4 yaşındaki Melis ile ortadan kaybolan Güneş’e sevindirici haber Anayasa Mahkemesi’nden geldi. AYM, küçük kızın babasına iade edilmesi kararının, ‘Anayasanın 20’nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlali’ olduğuna karar verdi. Karar üzerine yeniden görülecek davada, yerel mahkemenin, AYM’nin kararının aksi karar verme hakkı bulunmuyor. l DHA
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.