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    HaberlerEge Haberleri Velilere uzaktan eğitimi anlattılar
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    24.09.2020 - 00:01 |

    Velilere uzaktan eğitimi anlattılar

    Velilere uzaktan eğitimi anlattılar

    Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’na (GAZİDEK) kayıt yaptıran öğrencilerin velilerine uzaktan eğitim ve motivasyon önerileri anlatıldı. 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitim göreceği GAZİDEK’te, 6. ve 7. sınıf öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim kapsamında öğretmenler ile öğrenciler, özel bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla internet üzerinden bir araya gelecek. Öğretmenlerin anlattığı dersi canlı olarak takip edecekler, soru sorabilecekler.

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