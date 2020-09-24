Velilere uzaktan eğitimi anlattılar

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’na (GAZİDEK) kayıt yaptıran öğrencilerin velilerine uzaktan eğitim ve motivasyon önerileri anlatıldı. 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitim göreceği GAZİDEK’te, 6. ve 7. sınıf öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim kapsamında öğretmenler ile öğrenciler, özel bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla internet üzerinden bir araya gelecek. Öğretmenlerin anlattığı dersi canlı olarak takip edecekler, soru sorabilecekler.