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    HaberlerEge Haberleri Velilerin talepleri yerine getirildi
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    18.02.2020 - 00:00 |

    Velilerin talepleri yerine getirildi

    Velilerin talepleri yerine getirildi

    Karabağlar Belediyesi, velilerin talepleri doğrultusunda Poligon Mahallesi’ndeki Fevzi Özakat İlköğretim Okulu’nun giriş kapısını ve merdivenlerini tamamladı. Fevzi Özakat Anadolu Lisesi’yle aynı giriş kapısını paylaşan ilköğretim okulu için yeni bir giriş çıkış kapısı açtı. Ayrıca kot farkı dikkate alınarak, kapıya kolay ulaşım amacıyla merdiven yapıldı.

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