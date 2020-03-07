Venezuela halkına çağrı

Görüşmede, Karaburun’un Venezuela için önemini vurgulayan Büyükelçi Reyes, “Ülkemizin efsanevi komutanlarından Francisco de Miranda’nın Osmanlı Devleti’nin işleyişini incelemek amacıyla 1776 yılında yaptığı gezide, karaya ilk ayak bastığı yer Karaburun olmuştu. Bu gezisinde tuttuğu günlükleri kitap haline getirmişti” dedi. Başkan İlkay Girgin Erdoğan da, “Venezuelalıları Karaburun’a bekliyoruz” dedi.