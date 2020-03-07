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    07.03.2020 - 00:03 |

    Venezuela halkına çağrı

    Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ı ziyaret etti.

    Venezuela halkına çağrı

    Görüşmede, Karaburun’un Venezuela için önemini vurgulayan Büyükelçi Reyes, “Ülkemizin efsanevi komutanlarından Francisco de Miranda’nın Osmanlı Devleti’nin işleyişini incelemek amacıyla 1776 yılında yaptığı gezide, karaya ilk ayak bastığı yer Karaburun olmuştu. Bu gezisinde tuttuğu günlükleri kitap haline getirmişti” dedi. Başkan İlkay Girgin Erdoğan da, “Venezuelalıları Karaburun’a bekliyoruz” dedi.

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