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    HaberlerEge Haberleri Verdiğim en doğru karar
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    10.02.2021 - 00:03 |

    Verdiğim en doğru karar

    Akciğer hastalıklarının erken tanı ve teşhisi için görüntüleme teknikleri üzerine uzmanlaşan Dr. Özkan Doğanay, Oxford Üniversitesi’ndeki kariyerini bırakıp, mezun olduğu Ege Üniversitesi’nde (EÜ) çalışmalarına devam etme kararı aldı.

    Verdiğim en doğru karar

    38 yaşındaki Doğanay, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın daveti üzerine, TÜBİTAK tarafından yürütülen “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı” kapsamında Türkiye’ye döndü.

    Prototip yakında

    “Yurt dışına giderken hep aklımın bir köşesinde geri dönme fikri vardı” diyen Doğanay, “Türkiye son yıllarda geliştirdiği teknolojilerle çok başarılı işler yapıyor. Mezun olduğum Ege Üniversitesi’ndeki çalışmaları da hep takip ediyordum. Ne kadar doğru bir karar aldığımı yaşayarak görüyorum. KOAH, astım ve Kovid-19 hastalıklarının erken tanı ve teşhisi için akciğer görüntüleme cihazı geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Başarmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız da çok heyecanlı. Şu anda cihazın prototipini hazırlama çalışmaları devam ediyor, yakında güzel haber vereceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, “Bir yılda gençlerden oluşan 20 kişilik bilimsel araştırma grubu oluşturarak çok önemli çalışmalara imza atmaya başladı. Yapacağı her projede yanındayız” dedi.
    l TEZCAN EKİZLER AA

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