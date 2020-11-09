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    09.11.2020 - 00:04 |

    Vergi beyanları zora girdi

    Vergi beyanları zora girdi

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 30 Ekim’deki deprem felaketi nedeniyle İzmir’de vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerine yönelik mücbir sebep ilan edilmesini talep etti.

    Depremin en çok etkilediği Bayraklı’da yaklaşık 515 mali müşavirin iş yeri bulunduğunu belirten Kartaloğlu, “Bu mali müşavirler tarafından beyan ve bildirimi verilecek işletme sayısı 10 binleri buluyor. Şu an itibariyle mali müşavirler kayıt ve belgelerine ulaşamamakta, işlerini sürdürecek yazılım ekipman ve  altyapıdan mahrum kalmış durumda. Dolayısıyla beyan ve bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları imkansız. İzmir’in tamamı için mücbir sebep hali ilanı mümkün olmuyorsa beyan ve bildirim yükümlülüğü altında bulunan ve depremden etkilen mali müşavirler için mücbir sebep hali ilan edilmeli. Aksi halde pek çok mali müşavir, işletme ve işveren büyük mağduriyet yaşayacak” dedi.

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