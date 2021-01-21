Vergi borcu kalmadı

Seferihisar Belediyesi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından peşin ödemeye gitti. Böylece kasadan yaklaşık 11 milyon lira az para çıktı. 28 milyon liranın 17.5 milyon lirası ödenip borç sıfırladı.



“Hedefimiz Seferihisar’da yatırım, üretim ve istihdamı artırmak, belediyemizin ekonomisini güçlendirmek” diyen Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Pandemi dönemi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz belediyemizi çok zorladı. Bu dönemden Seferihisar Belediyesi’nin özverili çalışmaları ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ilçemize yaptığı yatırımlarla daha güçlü çıktık. Hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



Led ekrandan paylaşacak



2020’de gerçekleşen gelir ve gider kalemlerini çarşı merkezindeki led ekrandan halka ilan edeceğini açıklayan Başkan Yetişkin, “Kamu kaynaklarımızı ne şekilde kullandığımızı ortaya koyarak şeffaf yönetim ilkesiyle, harcadığımız her kuruşun hesabını yurttaşlarımıza vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.