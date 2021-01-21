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    21.01.2021 - 02:24 |

    Vergi borcu kalmadı

    Yapılandırmayla 28 milyon liranın 17.5 milyonunu ödeyip vergi borcunu sıfırlayan Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, “Pandemiden güçlü çıktık” dedi

    Vergi borcu kalmadı

    Seferihisar Belediyesi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından peşin ödemeye gitti. Böylece kasadan yaklaşık 11 milyon lira az para çıktı. 28 milyon liranın 17.5 milyon lirası ödenip borç sıfırladı.

    “Hedefimiz Seferihisar’da yatırım, üretim ve istihdamı artırmak, belediyemizin ekonomisini güçlendirmek” diyen Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Pandemi dönemi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz belediyemizi çok zorladı. Bu dönemden Seferihisar Belediyesi’nin özverili çalışmaları ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ilçemize yaptığı yatırımlarla daha güçlü çıktık. Hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

    Led ekrandan paylaşacak

    2020’de gerçekleşen gelir ve gider kalemlerini çarşı merkezindeki led ekrandan halka ilan edeceğini açıklayan Başkan Yetişkin, “Kamu kaynaklarımızı ne şekilde kullandığımızı ortaya koyarak şeffaf yönetim ilkesiyle, harcadığımız her kuruşun hesabını yurttaşlarımıza vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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