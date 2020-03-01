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    HaberlerEge Haberleri Vergi eğitimleri devam edecek
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    01.03.2020 - 00:02 |

    Vergi eğitimleri devam edecek

    Bu yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Milas Vergi Dairesi yetkilileri, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yönetimini ziyaret etti.

    Vergi eğitimleri devam edecek

    1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren e-defter, e fatura ve e-arşiv konusunda dikkatli olunması için hatırlatmalarda bulundu. Vergi Haftası’nı kutlayan MİTSO Başkanı Reşit Özer, “e-fatura konusunda daha önce MİTSO olarak bir eğitim toplantısı düzenledik. Önümüzdeki bir iki ay içinde yeni bir eğitim çalışması yapmak istiyoruz” diye konuştu.

    Birlikte tanıtalım

    Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu da, MİTSO’yu ziyaret etti. Amaçlarının daha çok öğrenciye burs vermek olduğunu belirten ADD Milas Şubesi Başkanı Mehmet Ateş, Milas’ın tanıtımı için de yapılan çalışmalara destek vereceklerini ifade etti. MİTSO’nun faaliyetlerini anlatan Özer de, “Kurumlar arası işbirliğiyle tanıtıma önem verirsek bundan Milas kazançlı çıkar” diye konuştu.

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