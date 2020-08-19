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    HaberlerEge Haberleri ‘Vergi kullanılabilir’
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    19.08.2020 - 07:00 |

    ‘Vergi kullanılabilir’

    İzmir Milletvekili Bedri Serter, 17 Ağustos Marmara depreminin 21. yıldönümünde, depremde yaşamlarını kaybeden 18 bin 373 vatandaşımızı andı.

    ‘Vergi kullanılabilir’

    İzmir Milletvekili Bedri Serter, 17 Ağustos Marmara depreminin 21. yıldönümünde, depremde yaşamlarını kaybeden 18 bin 373 vatandaşımızı andı. Serter, bugüne kadar toplanan vergilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelttiği soru önergeleriyle gündeme taşıdı. Son 19 yılda 200 bine yakın deprem meydana geldiğine işaret eden Serter, “Toplanan vergiler depremlerde binaların yıkılmaması için kullanılmalıdır” dedi. Serter, can güvenliğinin güvenli binalarla sağlanması gerektiğini belirtti.

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