Vergiler, yerli üretimi koruyor

Çevrimiçi buluşmanın açılışını yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “320 üyemiz ile 44 bin kişiyi istihdam ederek iş imkanı sunmaktayız” dedi. İthalatla ilgili vergilendirmedeki güncel değişiklikleri aktaran Çetinkayış ise, “Pandemi süreci ile beraber 18 Nisan tarihinden itibaren uygulanan ilave vergilerin sayısını iki katına çıkarttık. Yerli üreticileri ithalata karşı korumak için böyle bir yola gittik. Gümrük Birliği ile beraber ise sanayi ürünlerinde düşük vergiler başladı. Biz de ilave vergilerle yerli üreticimizi korumak için tedbirler aldık” diye konuştu.