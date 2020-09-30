Vergilere iade

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 17 Mart ile 1 Haziran günleri arasında faaliyette bulunamayan işletmelerden alınan ilan ve reklam vergilerini iade edecek.

Yine kronik rahatsızlıklarından dolayı aynı tarihlerde işletmelerin kapatmak zorunda kalanlardan alınan ilan ve reklam vergilerini de iade edecek. Ücret iadesi için işletme yetkililerinin, 17 Mart ile 1 Haziran günleri arasında faaliyetleri durdurduklarını ispatlayacak belgeler ile başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.

İade ve iptal işlemleri için İzmir Büyükşehir Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması gerekiyor. 2933346, 2933544, 2931240, 2931512, 2933344 numaralardan bilgi alınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lozan Mübadelesi’nin anısına Buca Kasaplar Meydanı’na yerleştirilecek Mübadele Heykeli’nin yapımı için çalışmaları başlattı. 8. Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı’nda jüri tarafından uygulanmaya değer bulunan eser Belaruslu sanatçı Sergei Oganov, tarafından Kültürpark Atlas Pavyonu’nda hazırlanıyor. Sanatçı Oganov, “Politik ve tarihi olaylar farklı olsa da bu, her şeyden önce insanlar için bir trajediydi. Ama farklı kültürlerin nesilleri arasındaki bağlantı bugün bile etkisini sürdürüyor” şeklinde konuştu.