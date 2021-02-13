13.02.2021 - 07:00 |
‘Verilen ret oyları, beni gerçekten çok şaşırttı’
Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısına, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in sözü damga vurdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısına, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in sözü damga vurdu. 8 Mart’ta kadın konulu soyut heykel yarışması düzenlenmesi önergesine dikkat çeken Günel, “Özgecan Aslan’ın ölüm yıldönümünde, bu önergeye AK Parti Grubu tarafından ret oyu verilmesini hayretle karşılıyorum” dedi.