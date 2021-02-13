BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Verilen ret oyları, beni gerçekten çok şaşırttı’
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 |

    ‘Verilen ret oyları, beni gerçekten çok şaşırttı’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısına, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in sözü damga vurdu.

    ‘Verilen ret oyları, beni gerçekten çok şaşırttı’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısına, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in sözü damga vurdu. 8 Mart’ta kadın konulu soyut heykel yarışması düzenlenmesi önergesine dikkat çeken Günel, “Özgecan Aslan’ın ölüm yıldönümünde, bu önergeye AK Parti Grubu tarafından ret oyu verilmesini hayretle karşılıyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber