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    HaberlerEge Haberleri Verim ve kalite atağı
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    18.05.2020 - 00:04 |

    Verim ve kalite atağı

    Verim ve kalite atağı

    Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirin daha kaliteli üretilmesi ve ihraç edilmesi amacıyla Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuru İncir Kurulu, online toplandı. Toplantıda, Avrupa Birliği’nde aflatoksin ve okratoksin kontrol sıklıklarının artmaması ve çözüme yönelik tedbirler masaya yatırıldı.

    Bahçelerde uygulama

    Türkiye’de 20 bin ailenin kuru incir üretiminden geçimini sağladığını, kuru incir ihracatından yıllık ortalama 250 milyon dolar döviz geliri elde edildiği bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Toksin oluşumunun önüne geçmek için üreticilere yönelik hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtılacak ve sosyal medya aracılığıyla üretim sırasında atılması gereken adımları anlatılacak. Birliğimiz, 5 bin adet ekşilik böceği çekici yem tuzağı yaptırdı. Buharkent, Kuyucak ve Aydın merkezindeki üreticilere dağıttık. 2 milyon adet ilek filesinin ise Ramazan Bayramı sonrasında ücretsiz dağıtılacağız” dedi. Celep, 5-6 örnek bahçede uygulayacakları doğru üretim ve kurutma tekniklerini üreticilerin kendi bahçelerinde uygulamasının yolunu açmak için de proje hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. Faturada indirim ya-pıl-ma-ya-cak!

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