Veteranların merkezi Bornova

Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu çatısı altında toplanan federasyon, başkan ve yöneticiler, Artvin’in Hopa ilçesinde Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi. Ev sahipliğini Türkiye Masterler Birliği Futbol Federasyonu’nun yaptığı ve geleceğe dönük çeşitli kararların alındığı program sonrasında Ulusal Veteranlar Masterler Ege Bölge Federasyonu ve Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu Kurucu Başkanı İlkay Girgin açıklamalarda bulundu. “Ne mutlu bizlere ki futbolun insanlığa kattığı değeri anlayabiliyoruz ve anlatmaya, yaşamaya çalışıyoruz” diyen Girgin, “Ülkemizdeki Veteran Master Federasyonları ile birleşerek tek bir amaç için, tek bir çatı altında bulunmanın onur ve gururunu hep beraber yaşadığımızı başkan ve delegelerimizin gözünde görebiliyorum” dedi.

‘Kulüp bazında zenginiz’

Federasyon başkanlarının onayıyla ülkemizde ilk defa futbolun Bornova’da oynanması nedeniyle konfederasyon merkezimizin Bornova olarak kabul edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ege Bölge Federasyonu Kurucu Başkanı İlkay Girgin, “Merkezimizin Bornova olarak kabul edilmiş olması bizler için büyük gurur ve onur. Destekleriniz için şahsım ve Ege Bölge Federasyonu adına çok teşekkür ederim. Bornova, veteran ve master futbolunun merkezi konumunda. Bünyesinde en çok takımı da barındırmaktadır. Bizleri üzen tek konu, bölgemizdeki diğer 2 master veteran federasyonlarının kişisel nedenlerden dolayı konfederasyon çatısı altına kurucu olarak katılmak istememeleridir” diye konuştu.