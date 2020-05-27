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    HaberlerEge Haberleri Veterinerlik Fakültesi’ne 1 milyonluk destek
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Veterinerlik Fakültesi’ne 1 milyonluk destek

    Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin “İzmir İl’inde Bulunan Çiftlik Hayvanlarında Sars Cov-2’nin Varlığının Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Üzerine Etkileri” projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın salgınla mücadeleye ve etkilerinin azaltılmasına çözüm sunan projelere katkı koymayı hedefleyen programı kapsamında mali destek almaya hak kazandı.

    Veterinerlik Fakültesi’ne 1 milyonluk destek

    Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin “İzmir İl’inde Bulunan Çiftlik Hayvanlarında Sars Cov-2’nin Varlığının Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Üzerine Etkileri” projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın salgınla mücadeleye ve etkilerinin azaltılmasına çözüm sunan projelere katkı koymayı hedefleyen programı kapsamında mali destek almaya hak kazandı.

    Üreticinin yanındayız

    “Veteriner Fakültemizi açarken bölgemizdeki hayvan üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştireceğimizi müjdelemiştik” diyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bölgenin kalkınmasına yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Özbey de, “Projemiz, 1 milyon 47 bin lira destek alacak. Küçük Menderes Havzası’ndaki üreticilerin yetiştirdiği sığırlardan alınan örnekleri işleyeceğiz” dedi.

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