“Oyuncu, antrenör ya da idareci, milli görev biz şahısların çok ötesinde bir mertebedir, milletimize aittir” diyen Sarıca, “2017’den bu yana 45 maçta takımımızın başında sahaya çıkma gururunu yaşadım. Görevimi, sona erdiğini öğrenmeden önceki son dakikaya kadar çalışmış, gelecek hafta kadroda yer alacak Shane Larkin de dahil tüm oyuncularla ilgili sorunları çözmüş, hepsinin antrenörleriyle ortak noktayı bulmuş olarak tertemiz bir şekilde devrettiğim için vicdanen çok rahatım. Görevim süresince milli takımımızı ve beni yalnız bırakmayan Türk halkına en derin minnetlerimi sunuyorum” dedi.