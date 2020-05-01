01.05.2020 - 00:05 |
Vicdansızlar
Buca’da engelli gencin annesini hayırsever yalanıyla dolandırdılar.
DESTEK OLACAĞINI SÖYLEDİ
İZMİR Buca’da, sahte alkol içtikten sonra kalbi duran ve beynine yaklaşık yarım saat oksijen gitmediği için engelli kalan Batuhan Karakış’ın (19) annesi Yasemin Karakış (45), kendisini hayırsever olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 28 bin lira dolandırıldı. Anne Karakış, “Adının Fatih olduğunu söyleyen şahıs, Batuhan’ın tedavi masrafının yarısını karşılayacağını söyleyerek, hesap bilgilerimi aldı ve adıma kredi çekti” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu