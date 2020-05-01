Vicdansızlar

Buca’da engelli gencin annesini hayırsever yalanıyla dolandırdılar.

DESTEK OLACAĞINI SÖYLEDİ

İZMİR Buca’da, sahte alkol içtikten sonra kalbi duran ve beynine yaklaşık yarım saat oksijen gitmediği için engelli kalan Batuhan Karakış’ın (19) annesi Yasemin Karakış (45), kendisini hayırsever olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 28 bin lira dolandırıldı. Anne Karakış, “Adının Fatih olduğunu söyleyen şahıs, Batuhan’ın tedavi masrafının yarısını karşılayacağını söyleyerek, hesap bilgilerimi aldı ve adıma kredi çekti” dedi.