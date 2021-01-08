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    HaberlerEge Haberleri ‘Villarima fark yaratacak’
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    08.01.2021 - 07:00 |

    ‘Villarima fark yaratacak’

    Genç işadamlarından Mehmet Can Şişman’ın kurduğu Rimay İnşaat, lüks konut sektöründe fark yaratıyor.

    ‘Villarima fark yaratacak’

    Genç işadamlarından Mehmet Can Şişman’ın kurduğu Rimay İnşaat, lüks konut sektöründe fark yaratıyor. Rimay İnşaat, Seyrek’te inşasını tamamladığı butik konut projelerinden sonra, Villakent’te Villarima’yı kazandırıyor. Proje bünyesinde müstakil villalar, ikiz villalar, özel terası ve bağımsız girişleri olan 2 veya 3 katlı villalar olmak üzere alternatif modeller barındırıyor. İzmirlilere doğayla baş başa kalacakları bir yaşam sunduklarını kaydeden Şişman, “Villarima Kaleköy sadece villa bahçelerindeki yeşil alanlarla, ortak iç bahçelerle değil, hemen önünde yer alan 45 bin metrekarelik park ve 20 yıllık ağaçlardan oluşan koru ile de doğayı evinize taşıyor” dedi. Şişman, “Depremden sonra bahçeli müstakil konutlara talep yoğunluğundan dolayı erken teslim yapacağız” diye konuştu.

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