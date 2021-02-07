VİRÜS, CİRİT ATIYOR

İzmirliler, Alsancak Kordon’a akın etti. Sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. Gruğlar halinde çimlerde oturanlar gitar çaldı, şarkı söyledi. Kimisi de bisiklete bindi, oltayla balık tutanlar da dikkat çekti. Foça’da da yağmur ve rüzgarın ardından güneşli hava vatandaşları sevindirdi. Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü Foça’nın sahili yürüyüş yapan ve çocuklarıyla oynayanlarla doldu. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden sahiller doldu taştı.

Bazıları da uydu



Öte yandan Bodrum’da da yağışların ardından sıcak havayı fırsat bilerek sahil boyu yürüyüş yapan vatandaşlara, üniversiteli öğrencilerden oluşan müzik grubu mini konser verdi, keyifli anlar yaşattı. Sosyal mesafeye dikkat edip, maske taktıkları görülen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, deniz kenarında aileleriyle zaman geçirdi. Bazıları da şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Marmaris’te ise sahil bandı en dolu günlerini yaşadı. Çocuklar ayaklarını denize sokup kumda oynarken ebeveynleri ise manzara eşliğinde içeceklerini yudumladı kırsal İçmeler Mahallesi’nde denize girip, güneşlenenler oldu. Sosyal mesafeyi dikkat edip, maske taktıkları görünen Marmarisliler anın keyfini çıkardı. l DHA