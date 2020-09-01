Virüs, coşkuya engel olmadı

Kuşadası’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye Bandosu, kentin farklı mahallelerini dolaştı, Milli Mücadele’ye mal olan marşları seslendirdi. Bandonun canlı performansı, Zafer Bayramı coşkusunu evlere taşıdı. Ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan Kuşadalılar, bandonun seslendirdiği marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi kentimizde de Zafer Bayramı kutlamalarına kısıtlamalar geldi. Biz bu özel güne coşku katabilmek adına bir etkinlik düzenlemek istedik. Zafer Bayramımızı gelecek yıl daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi. Ayrıca Kuşadası Belediyesi, Adalızade Mezarlığı’nın yollarını 30 Ağustos Zafer Bayramı için kırmızı beyaza boyadı.