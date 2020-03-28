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    28.03.2020 - 00:15 |

    Virüs dersi

    Salgının yakınlarımıza ve doğaya ne kadar duyarsız davrandığımızı fark ettirdiğini belirten Başkan Akın, “Yeni bir sayfa açmalıyız” dedi

    Virüs dersi

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yayınladığı videoyla, koronavirüs salgınının farklı etkilerine dikkat çekti. Koronavirüsün hayatımızı etkileyişini, bu salgınla gündelik yaşantımızda unuttuklarımızı tekrar hatırladığımızı, kendimize, doğa ve çevremize ne kadar duyarsız ve kötü davrandığımızı fark etmemizi sağladığımızı ifade eden Akın, şöyle konuştu:

    ‘Kendinize iyi bakın’ mesajı

    “Dünyamızı savaşlarla, şiddetle, kişisel ihtiraslarla, ön yargılarla, yalanlarla ne kadar yaşanmaz hale getirdiğimizi, kendimize, ailemize ve çocuklarımıza ne kadar az zaman ayırdığımızı, kendimizi önemli hissetmek, bir şeylerin en iyisine sahip olmak için hayatımızı harcadığımızı, birbirimizi anlamak ve dinlemek için ne kadar az zaman ayırdığımızı, şikayetlerimizi ve bunları düzeltmek için hiçbir çaba harcamadığımızı canımız yanarak gördük. Koronavirüs salgını nedeniyle uzak kaldığımız sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanların, bir sarılmanın, tokalaşmanın, birbirimizle iletişim kurmanın ne kadar değerli olduğunu, arkadaşlarımızla birlikte geçirdiğimiz vaktin, temiz havada yaptığımız bir yürüyüşün, sevdiğimizin elini tutmanın aslında bizim için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini özgürlüğümüz bir virüs tarafından kısıtlanınca anladık. Hayatımızda yeni bir sayfa açmanın en uygun zamanı bu olsa gerek. Hepimiz eşitiz, artık ötekileştirmelere son vermenin tam zamanı.”

    Pazar esnafına maske

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Bakkalcılar Odası Başkanı Ergün Çolak ve Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte Selvilitepe Mahallesi’nde kurulan Çarşamba Pazarı’na giderek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi, ücretsiz maske dağıttı.

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