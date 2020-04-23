Virüs engel olamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlere taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüzüncü yılında Büyükşehir Belediyesi İzmirlilere bayrak, balon, kolonya, iki maske ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in mektubunun da bulunduğu bir 23 Nisan çantası hediye etti. Başkan Soyer mektubu aracılığıyla İzmirlileri 23 Nisan’da balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söylemeye davet etti. Ayrıca, etkinliklerin hepsi İzmirTube ve Büyükşehir’in tüm sosyal medya hesaplarından eşzamanlı yayınlanacak.



Soyer’le şehir turu



Etkinlik takvimi şu şekilde: “Saat 10.00’da sanatçıların 100. yıl kutlama mesajları, 10.00-13.00 arası Başkan Tunç Soyer’le şehir turu, saat 15.00’te İzmir’den Dünyaya Barış, Sevgi ve Özgürlük konseri, saat 17.00’de Zülfü ve Ferhat Livaneli ile 100. yıl söyleşisi yayınlacak. Saat 18.30’da çocuklarla pencereler renkleniyor, saat 20.59’da da ışıklı etkinlikler gerçekleşecek.”