"Virüs, futbolu etkiliyor"

Kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Maçın genelinde rüzgar çok etkili oldu. İlk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadık ama buna rağmen en az 3-4 tane pozisyonumuz da vardı. Penaltıdan golü attık ama atmamız gereken daha çok pozisyonlar vardı. Gerçekten golü çok istedik ama topu rakip ağlara yollayamadık” dedi.

‘Dünya tehdit altında’

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, dünya üzerinde yaygın bir salgın olan koronavirüsün futbolcuları etkilediğini dile getirdi. Eroğlu, “Virüs nedeniyle dünya tehdit altında. İnşallah bir anca önce bununla ilgili sağlık problemleri çözülür ve insanlar sağlığına kavuşurlar. Bu durumda maç oynamak gerçekten hiç kolay değil. Yaşanan olaylardan dolayı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu da futbolu olumsuz olarak etkiliyor” diye konuştu.