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    14.03.2020 - 01:11 |

    Virüs geldi yollar doldu

    Kişisel korunma önlemleri kapsamında özel araçlarıyla yolculuk yapmayı tercih edenlerin artması, İzmir’de trafik yoğunluğuna neden oldu. Tatil haberleriyle evlerine dönmek isteyen öğrenciler de otogarlara akın etti

    Virüs geldi yollar doldu

    Türkiye’de görülen iki koronovirüs vakasının ardından, kişisel korunma yöntemlerine dikkat eden vatandaş, özellikle en yoğun kalabalıkların olduğu toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınıyor. İzmir’de özel araçlarıyla yola çıkanlar, iş gidiş ve geliş saatlerinde; Altınyol, Ankara Caddesi, Yeşildere, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Karabağlar ve Gaziemir’de yoğun trafiğe neden oldu.

    Ek seferler

    Çok sayıda üniversitenin bulunduğu İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak’ta okuyan öğrenciler de, otogarlara akın etti. Çoğu kişi bilet bulmakta zorlandı. Önünde uzun kuyrukların oluştuğu otobüs firmaları, talebe yanıt vermek için ek seferler koydu. edilmesiyle gelen yoğun taleplere ek sefer düzenleyerek cevap vermeye çalışıyor.

    İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’ya aşırı talep olduğunu belirten yetkililer, “Online bilet sistemleri de çalışmıyor. Haftasonunda da yoğunluğun devam etmesini nekliyoruz” açıklamasını yaptı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çevre sağlığı ekipleri de, yoğunluk yaşanan İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, dezenfekte çalışmasına başladı. Görevliler, bank ve kültablası dahil, otogardaki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.


    ‘İzmir’de minibüslere güvenle binebilirsiniz’


    İzmir Minibüsçüler Odası, kentte çalışan tüm minibüsleri dezenfekte ediyor. Kentin farkı bölgelerindeki 72 son durakta bulunan tüm araçlarda ilaçlama çalışmalarına başladıklarını belirten Oda Başkanı Taner Uğuz, “Ulaşımda önemli yer tutan minibüsler, toplum sağlığını doğrudan etkiliyor. Sorumluluğumuz büyük, vatandaşın içi rahat olsun. Halkın sağlığı için hiç bir fedakârlıktan kaçınmıyoruz” dedi.

    Alışverişler açık havada!


    İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası, üye işyerlerinde hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Oda Başkanı İlyas Gönen, Kemeraltı’nda bulunan işletmelerinde müşterilerine anti bakteriyel el dezenfekte hizmeti sunarak üyelere örnek oldu.

    Toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir mesleği icra ettiklerini belirten Gönen, “Herkesten fazla dikkatli olmamız lazım. Oda olarak üyelerimize hijyen konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattık. Tüketicilerin içi rahat olsun. Ayrıca kapalı AVM’ler yerine açık havada alışveriş yapmak, vatandaşın sağlığı için yararlı olacaktır” dedi.

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