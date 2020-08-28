Virüs, halka açık yerlerde

Destination İzmir Başkanı, ETİK Başkan Yardımcısı ve SKAL üyesi Bülent Tercan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın pandemi döneminde aldığı önlemlerin başarıyla uygulandığını belirtti.



Yerel yönetime çağrı



Bakanlığın Güvenli Turizm Sertifikasyon programıyla sektörde yaşanması muhtemel krizi iyi yönettiğine dikkat çeken Tercan, “Otellerimiz hastaneler kadar hijyen ve denetim altında. Asıl sorun halka açık yerlerin kontrol altına alınamamasında” şeklinde konuştu.



Halka açık alanlarda yeterli denetimlerin yapılmamasının toplum sağlığını doğrudan etkilediğini ifade eden Tercan, “Belediyeler halk plajlarını, kafeleri, restaurantları, pazar yerlerini titizlikle denetlemeli, Turizm Bakanlığı Güvenli Turizm Sertifikasyonu özenle uygulanmalı. Sezon, kasım ortasına kadar sürecek. Alınan her ciddi önleme ihtiyacımız var” diye konuştu.



Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye olarak otellerde, plajlarda, pazarlarda, kafelerde, meydanlarda, sahil yürüyüş alanlarında ciddiyet içinde tedbirler almaya devam etmeliyiz. Yurtdışından gelen turistten elde edilen gelirler ülkemiz için hayati önem taşıyor. Bu açıdan otellerimiz üzerine düşeni yaptı. Ancak toplum sağlığının korunması açısından da yerel yönetimlerimizi daha etkin denetimler yapmaya davet ediyoruz.”