BİST1.1090.90EURO8.69-0.05USD7.34-0.15ALTIN455.45-1.58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Virüs, halka açık yerlerde
    ABONE OL
    28.08.2020 - 00:06 |

    Virüs, halka açık yerlerde

    Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, otellerin hastaneler kadar temiz olduğunu ifade etti, “Halka açık alanlarda yeterli denetim yapılmıyor” dedi

    Virüs, halka açık yerlerde

    Destination İzmir Başkanı, ETİK Başkan Yardımcısı ve SKAL üyesi Bülent Tercan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın pandemi döneminde aldığı önlemlerin başarıyla uygulandığını belirtti.

    Yerel yönetime çağrı

    Bakanlığın Güvenli Turizm Sertifikasyon programıyla sektörde yaşanması muhtemel krizi iyi yönettiğine dikkat çeken Tercan, “Otellerimiz hastaneler kadar hijyen ve denetim altında. Asıl sorun halka açık yerlerin kontrol altına alınamamasında” şeklinde konuştu.

    Halka açık alanlarda yeterli denetimlerin yapılmamasının toplum sağlığını doğrudan etkilediğini ifade eden Tercan, “Belediyeler halk plajlarını, kafeleri, restaurantları, pazar yerlerini titizlikle denetlemeli, Turizm Bakanlığı Güvenli Turizm Sertifikasyonu özenle uygulanmalı. Sezon, kasım ortasına kadar sürecek. Alınan her ciddi önleme ihtiyacımız var” diye konuştu.

    Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye olarak otellerde, plajlarda, pazarlarda, kafelerde, meydanlarda, sahil yürüyüş alanlarında ciddiyet içinde tedbirler almaya devam etmeliyiz. Yurtdışından gelen turistten elde edilen gelirler ülkemiz için hayati önem taşıyor. Bu açıdan otellerimiz üzerine düşeni yaptı. Ancak toplum sağlığının korunması açısından da yerel yönetimlerimizi daha etkin denetimler yapmaya davet ediyoruz.”

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Sıradaki Haber