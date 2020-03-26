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    HaberlerEge Haberleri 'Virüs hedefimize engel olamayacak'
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    26.03.2020 - 00:02 |

    'Virüs hedefimize engel olamayacak'

    'Virüs hedefimize engel olamayacak'

    TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay’da sportif direktörlük görevine getirilen, eski kaptan Murat Uluç koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesine rağmen oyuncularının form grafiğinin bireysel çalışmalarla hazır tutulmaya çalışıldığını söyledi, “Biz bu sezon bu işi bitireceğiz” dedi.

    Ülke genelinde koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında liglere ara verilmesinin ardından Altay’da futbolcular, çalışmalarını teknik heyetin verdiği program dahilinde evden sürdürüyor.

    ‘Evden çalışıyoruz’

    Oyuncularının sağlıklarının her şeyden önce geldiğini belirten Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, “Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Şu anda liglerin ne zaman başlayacağı konusunda kararı bekliyoruz. Oyuncularımızı form durumlarını korumaları için neler yapmaları gerektiği konusunda Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak ile devamlı görüşüyor ve oyuncularımıza neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz” dedi.

    Bilinçli ve profesyonel bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan Uluç, “Yaşanan bu sıkıntılı süreçten dolayı şu anda beraber çalışmalar yapamıyoruz. Futbolcularımız evlerinden hocamızın vermiş olduğu program dahilinde çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Dünya ve ülkemiz, koronavirüs tehlikesinden kurtulur kurtulmaz liglerin başlamasını bekliyoruz. Liglerin başladığı anda tüm oyuncularımızın form grafiklerinin optimum seviyede olmasını istiyoruz. Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve camiamız bu sezon Süper Lig’e yükselmeyi çok istiyor. Ortaya koyduğumuz futbolla Süper Lig’i ne kadar istediğimizi herkese gösterdik. Hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Virüs engeline takılmayacağız” diye konuştu.

    ‘TEDBİRLERİMİZİ ALDIK’

    Yaşanan bu olumsuz sürecin ilk başından beri kulüp olarak tüm önlemlerin alındığını kaydeden Murat Uluç, “Tesislerimizin dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Liglere ara verildikten sonra da oyuncularımız tesisleri gelmiyor. Hocalarımızın vermiş olduğu program dahilinde evlerinden çalışıyorlar. Yine bu süreçte tesise ziyaretçi olarak kimseyi kabul etmedik. Tesislerde çalışan personel sayımızı da aşağıya çektik. Bu olumsuz durum ortadan kalkana kadar tedbiri asla elden bırakmayacağız” dedi.

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