Virüs kalbi vurabilir

Hastalık nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık yüzde 40’ında kardiyovasküler hastalıkların eşlik ettiğini kaydeden Dr. Hepçivici, “Kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranları yaklaşık yüzde 10 iken bu oran sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyretmektedir. Organ nakli hastaları, kemoterapi veya radyoterapi alan kanser hastaları, lenfoma ya da löseminin eşlik ettiği kalp hastaları, yaşlı ve düşkün bireyler ile eşlik eden kardiyovasküler hastalığı olan hamile kadınlar, kalp yetersizliği, doğuştan siyanotik kalp hastalığı olan bireyler en yüksek risk grubundadır. Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan kişiler aynı yüksek risk sınıfında sayılabilirler. Ayrıca virüsün kalp pili ve kardiyak defibrilatör gibi implante edilmiş kardiyak cihazları etkilediğine veya kapak hastalarında enfektif endokardit yaptığına dair henüz bir kanıt bulunmamaktadır” dedi. Koronavirüs semptomları arasında şiddetli göğüs ağrısı yaşayan kişilerin hiç vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları gerektiğini belirten Dr. Hepçivici, “Şiddetli sistemik enflamatuvar durumlar bazı kişilerde aritmileri ve hatta atriyal fibrilasyonu tetikleyebilir. Viral enfeksiyonunun neden olduğu akut enflamasyon hem kardiyak hem de böbrek fonksiyonlarını kötüleştirebilir. Ancak, virüse yakalandıktan sonra bu sorunları önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur” dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hasta olanlardan uzak durun.

Aranızda en az 2 metre mesafe bırakın.

Ellerinizi en az 20 saniye yıkayın.

Öksürdüğünüzde ağzınızı mendille örtün veya dirseğinizin iç kısmına öksürün.

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının.

Kapı tokmağı, tutamak, direksiyon simidi veya elektrik düğmelerini sık aralıklarla mutlaka dezenfektanla temizleyin.

Ateş (37.8°C veya üzeri), öksürük veya akciğer enfeksiyonu gibi belirtileriniz varsa kendinizi izole edin.