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    HaberlerEge Haberleri ‘Virüs korkusuyla tanılar gecikiyor’
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    20.12.2020 - 00:01 |

    ‘Virüs korkusuyla tanılar gecikiyor’

    salgın, insanların sağlıklarını ihmal etmesine yol açtı. Kent Bayraklı Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kübra Eren Bozdağ ile Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Semih Ayhan, kanser gibi hayati risk yaratan hastalık belirtilerini fark eden, bilen pek çok kişinin virüs bulaşacağı korkusuyla hastanelere, hekime başvurmadıklarını, bunun da tanı ve tedaviyi geciktirdiğini bildirdi.

    ‘Virüs korkusuyla tanılar gecikiyor’

    Prof. Dr. Bozdağ, ağrıları yoksa hastaların bu belirtileri göz ardı edip hekime başvuruyu ertelediğini belirtti. Opr. Dr. Semih Ayhan da, “Cilt kanserleri ihmal edilmeyecek kadar ciddidir. Erken tanı tedavinin başarısını artırır” dedi.

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