‘Virüs korkusuyla tanılar gecikiyor’

Prof. Dr. Bozdağ, ağrıları yoksa hastaların bu belirtileri göz ardı edip hekime başvuruyu ertelediğini belirtti. Opr. Dr. Semih Ayhan da, “Cilt kanserleri ihmal edilmeyecek kadar ciddidir. Erken tanı tedavinin başarısını artırır” dedi.