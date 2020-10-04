85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Virüs savaşçılarına videolu destek geldi
    ABONE OL
    04.10.2020 - 00:02 |

    Virüs savaşçılarına videolu destek geldi

    Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplumu tüm kurallara uymaya davet eden ‘Sağlık Çalışanlarını Sevdiklerine Kavuşturmak Bizim Elimizde’ başlıklı video hazırladı.

    Virüs savaşçılarına videolu destek geldi

    Kovid-19 vakalarının tedavisinde görev yapan sağlıkçıların rol aldığı, Denizli Devlet Hastanesi’nde çekilen klipte, bir sağlık çalışanının kızıyla diyaloğu dikkat çekti. Vali Ali Fuat Atik, “Salgınla savaşta, mücadeleyi hep birlikte yürütmek başarının anahtarı” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ekim Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı için TIKLA!

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ekim Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı için TIKLA!

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber