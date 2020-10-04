04.10.2020 - 00:02 |
Virüs savaşçılarına videolu destek geldi
Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplumu tüm kurallara uymaya davet eden ‘Sağlık Çalışanlarını Sevdiklerine Kavuşturmak Bizim Elimizde’ başlıklı video hazırladı.
Kovid-19 vakalarının tedavisinde görev yapan sağlıkçıların rol aldığı, Denizli Devlet Hastanesi’nde çekilen klipte, bir sağlık çalışanının kızıyla diyaloğu dikkat çekti. Vali Ali Fuat Atik, “Salgınla savaşta, mücadeleyi hep birlikte yürütmek başarının anahtarı” dedi.