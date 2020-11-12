BİST1.2792.91EURO9.200.13USD7.79-0.01ALTIN467.00-4.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Virüs testleri pozitif çıktı
    ABONE OL
    12.11.2020 - 00:02 |

    Virüs testleri pozitif çıktı

    AYVALIK Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ile AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Virüs testleri pozitif çıktı

    Başkan Ergin, “Bu süreçte Ayvalık için yapacağım çalışmaları evimden sürdüreceğim. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda özen gösterelim” dedi. Aydemir de, “Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum” diye konuştu. Bekle de, eşi Ayşe Bekle ile makam şoföründe de testin pozitif çıktığını açıkladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, geldi mi?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, geldi mi?

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    İstiklal Marşı 10 kıta sözleri - dinle | İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?

    İstiklal Marşı 10 kıta sözleri - dinle | İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?

    Sıradaki Haber