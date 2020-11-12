Virüs testleri pozitif çıktı

Başkan Ergin, “Bu süreçte Ayvalık için yapacağım çalışmaları evimden sürdüreceğim. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda özen gösterelim” dedi. Aydemir de, “Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum” diye konuştu. Bekle de, eşi Ayşe Bekle ile makam şoföründe de testin pozitif çıktığını açıkladı.